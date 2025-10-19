VES 2025 ACCUEIL VIGNERON Serres

VES 2025 ACCUEIL VIGNERON Serres dimanche 19 octobre 2025.

2 route d’Arques Serres Aude

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

10h00 balade sensorielle suivie d’une dégustation de vins (durée 2h)

11h et 16h00 départ de la chasse au trésor

12h00 tapas

15h00 randonnée viticole (durée 1h)

17h Initiation dégustation

RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 16/10 pour toutes les activités ainsi que les repas.

2 route d’Arques Serres 11190 Aude Occitanie +33 6 47 28 44 39 contact@vignoble-nicolas-therez.fr

English :

10:00 am: sensory stroll followed by wine tasting (2 hours)

11am and 4pm: start of treasure hunt

12:00 pm: tapas

3pm: wine tour (duration 1h)

5pm: Initiation to wine tasting

RESERVATIONS MUST BE MADE before 16/10 for all activities and meals.

German :

10:00 Uhr: Sinneswanderung mit anschließender Weinprobe (Dauer: 2 Stunden)

11:00 und 16:00 Uhr: Start der Schatzsuche

12.00 Uhr: Tapas

15:00 Uhr: Weinwanderung (Dauer 1 Std.)

17 Uhr: Einführung in die Weinprobe

OBLIGATORISCHE RESERVIERUNG bis zum 16.10. für alle Aktivitäten sowie die Mahlzeiten.

Italiano :

ore 10: passeggiata sensoriale seguita da una degustazione di vini (2 ore)

11.00 e 16.00: inizio della caccia al tesoro

ore 12.00: tapas

ore 15.00: percorso enologico (1 ora)

ore 17.00: introduzione alla degustazione dei vini

Per tutte le attività e i pasti è necessaria la prenotazione entro il 16/10.

Espanol :

10 h: paseo sensorial seguido de una degustación de vinos (2 horas)

11h y 16h: inicio de la búsqueda del tesoro

12h: tapas

15.00 h: ruta del vino (1 hora)

17 h: iniciación a la cata de vinos

DEBEN HACERSE RESERVAS antes del 16/10 para todas las actividades y comidas.

