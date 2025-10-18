VES 2025 GRAFF EFFERVESCENT Limoux

VES 2025 GRAFF EFFERVESCENT Limoux samedi 18 octobre 2025.

VES 2025 GRAFF EFFERVESCENT

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Découvrez la création en direct d’Eleven Art et essayez vous au graffiti à la Maison des Vins de Limoux.

Accès libre et gratuit

.

11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00

English :

Discover Eleven Art?s live creation and try your hand at graffiti at the Maison des Vins de Limoux.

Free admission

German :

Entdecken Sie die Live-Kreation von Eleven Art und versuchen Sie sich im Graffiti im Maison des Vins de Limoux.

Freier Zugang

Italiano :

Scoprite le creazioni dal vivo di Eleven Art e cimentatevi con i graffiti alla Maison des Vins de Limoux.

Accesso gratuito

Espanol :

Descubra las creaciones en vivo de Eleven Art y pruebe a hacer grafitis en la Maison des Vins de Limoux.

Acceso gratuito

L’événement VES 2025 GRAFF EFFERVESCENT Limoux a été mis à jour le 2025-09-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin