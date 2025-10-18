VES 2025 GRAFF EFFERVESCENT Limoux
Découvrez la création en direct d’Eleven Art et essayez vous au graffiti à la Maison des Vins de Limoux.
Accès libre et gratuit
.
11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00
English :
Discover Eleven Art?s live creation and try your hand at graffiti at the Maison des Vins de Limoux.
Free admission
German :
Entdecken Sie die Live-Kreation von Eleven Art und versuchen Sie sich im Graffiti im Maison des Vins de Limoux.
Freier Zugang
Italiano :
Scoprite le creazioni dal vivo di Eleven Art e cimentatevi con i graffiti alla Maison des Vins de Limoux.
Accesso gratuito
Espanol :
Descubra las creaciones en vivo de Eleven Art y pruebe a hacer grafitis en la Maison des Vins de Limoux.
Acceso gratuito
