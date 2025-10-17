VES 2025 L’AME DU CHAI VISITE EXCLUSIVE Arzens

247 avenue des vignerons Arzens Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 12:00:00

2025-10-17

Plongez au cœur de notre cave et vivez une expérience unique !

À l’occasion de Vignobles en Scène, nous vous ouvrons les portes de notre chai pour une visite privilégiée. Laissez-vous guider à travers les coulisses de notre savoir-faire, découvrez les secrets de l’élevage et de la vinification, et imprégnez vous de l’atmosphère authentique de notre cave.

La visite se prolongera par un moment convivial une dégustation commentée de nos cuvées emblématiques, accompagnée d’un plateau de charcuterie locale. Une expérience gourmande et chaleureuse, à partager entre amis, en famille ou en couple.

Venez éveiller vos sens, échanger avec nous et savourer un instant hors du temps !

English :

Dive into the heart of our cellar and enjoy a unique experience!

On the occasion of Vignobles en Scène, we open the doors of our cellar for a privileged visit. Let us take you behind the scenes of our expertise, reveal the secrets of maturing and vinification, and soak up the authentic atmosphere of our cellar.

The visit continues with a convivial moment: a commented tasting of our emblematic cuvées, accompanied by a platter of local charcuterie. A warm, gourmet experience to share with friends, family or couples.

Come and awaken your senses, chat with us and enjoy a timeless moment!

German :

Tauchen Sie ein in das Herz unseres Weinkellers und machen Sie eine einzigartige Erfahrung!

Anlässlich von Vignobles en Scène öffnen wir Ihnen die Türen unseres Weinkellers für einen privilegierten Besuch. Lassen Sie sich hinter die Kulissen unseres Know-hows führen, entdecken Sie die Geheimnisse des Weinausbaus und der Weinbereitung und tauchen Sie ein in die authentische Atmosphäre unseres Kellers.

Der Besuch wird durch einen geselligen Moment verlängert: eine kommentierte Verkostung unserer symbolträchtigen Cuvées, begleitet von einer Platte mit lokalen Wurstwaren. Ein köstliches und herzliches Erlebnis, das Sie mit Freunden, der Familie oder zu zweit genießen können.

Erwecken Sie Ihre Sinne, tauschen Sie sich mit uns aus und genießen Sie einen zeitlosen Moment!

Italiano :

Immergetevi nel cuore della nostra cantina e godetevi un’esperienza unica!

Nell’ambito di Vignobles en Scène, apriamo le porte della nostra cantina per una visita speciale. Scoprite il nostro know-how dietro le quinte, i segreti della maturazione e della vinificazione e immergetevi nell’atmosfera autentica della nostra cantina.

La visita prosegue con un momento conviviale: una degustazione commentata delle nostre annate emblematiche, accompagnata da un piatto di salumi locali. Un’esperienza calda e gastronomica da condividere con gli amici, la famiglia o in coppia.

Venite a risvegliare i vostri sensi, chiacchierate con noi e godetevi un momento senza tempo!

Espanol :

Sumérjase en el corazón de nuestra bodega y disfrute de una experiencia única

En el marco de Vignobles en Scène, le abrimos las puertas de nuestra bodega para una visita especial. Conozca entre bastidores nuestro saber hacer, descubra los secretos de la crianza y la vinificación y sumérjase en el auténtico ambiente de nuestra bodega.

La visita continúa con un momento de convivencia: una degustación comentada de nuestras añadas emblemáticas, acompañada de una tabla de embutidos locales. Una experiencia cálida y gastronómica para compartir con amigos, en familia o en pareja.

Venga a despertar sus sentidos, charle con nosotros y disfrute de un momento atemporal

