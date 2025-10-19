VES 2025 RENCONTRES VIGNERONNES Limoux

VES 2025 RENCONTRES VIGNERONNES Limoux dimanche 19 octobre 2025.

VES 2025 RENCONTRES VIGNERONNES

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 14:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Dégustation et vente de vins par les producteurs des AOP Limoux et IGP Haute Vallée de l’Aude, dans la cour de la Maison des Vins. Entrée libre

.

11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00

English :

Wine tasting and sales by producers of AOP Limoux and IGP Haute Vallée de l’Aude, in the courtyard of the Maison des Vins. Free admission

German :

Weinprobe und Verkauf von Weinen durch die Erzeuger der AOP Limoux und IGP Haute Vallée de l’Aude im Hof des Maison des Vins. Freier Eintritt

Italiano :

Degustazione e vendita di vini da parte dei produttori AOP Limoux e IGP Haute Vallée de l’Aude, nel cortile della Maison des Vins. Ingresso libero

Espanol :

Degustación y venta de vinos de los productores de la AOP Limoux y de la IGP Haute Vallée de l’Aude, en el patio de la Maison des Vins. Entrada gratuita

L’événement VES 2025 RENCONTRES VIGNERONNES Limoux a été mis à jour le 2025-09-15 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin