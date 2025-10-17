VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’ Limoux

VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’

VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’ Limoux vendredi 17 octobre 2025.

VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’

1 Rue de l’Aiguille Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Profitez d’un moment convivial autour des vins locaux et des tapas de l’école occitane La Calandreta.
Entrée libre et gratuite.
  .

1 Rue de l’Aiguille Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26 

English :

Enjoy a convivial moment over local wines and tapas from the Occitan school La Calandreta.
Free admission.

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment bei lokalen Weinen und Tapas der okzitanischen Schule La Calandreta.
Freier Eintritt.

Italiano :

Godetevi un momento di convivialità con vini locali e tapas della scuola occitana La Calandreta.
Ingresso libero.

Espanol :

Disfrute de un momento de convivencia con vinos de la tierra y tapas de la escuela occitana La Calandreta.
Entrada gratuita.

L’événement VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’ Limoux a été mis à jour le 2025-09-18 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin