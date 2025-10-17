VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’ Limoux
VES 2025 VENDANGES EN FÊTE FREZINAT BAL TRAD’
1 Rue de l’Aiguille Limoux Aude
Début : 2025-10-17 19:00:00
Profitez d’un moment convivial autour des vins locaux et des tapas de l’école occitane La Calandreta.
Entrée libre et gratuite.
English :
Enjoy a convivial moment over local wines and tapas from the Occitan school La Calandreta.
Free admission.
German :
Genießen Sie einen geselligen Moment bei lokalen Weinen und Tapas der okzitanischen Schule La Calandreta.
Freier Eintritt.
Italiano :
Godetevi un momento di convivialità con vini locali e tapas della scuola occitana La Calandreta.
Ingresso libero.
Espanol :
Disfrute de un momento de convivencia con vinos de la tierra y tapas de la escuela occitana La Calandreta.
Entrada gratuita.
