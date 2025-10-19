VES 2025 VENDANGES EN FÊTE SPECTACLE 5 FRUITS ET LÉGUMES SUR SCÈNE Limoux

VES 2025 VENDANGES EN FÊTE SPECTACLE 5 FRUITS ET LÉGUMES SUR SCÈNE

9 Allée des Marronniers Limoux Aude

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Une pièce de théâtre sensorielle immersive où se nourrir rime avec santé, découverte, plaisir, jeu et citoyenneté.

Durée 1 h avec atelier création personnage végétal.

9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26

English :

An immersive sensory play where eating is synonymous with health, discovery, pleasure, play and citizenship.

Duration: 1 h, including a workshop to create a plant character.

German :

Ein immersives, sensorisches Theaterstück, in dem sich Ernährung auf Gesundheit, Entdeckung, Vergnügen, Spiel und Bürgersinn reimt.

Dauer 1 Std. mit Workshop zur Erstellung einer Pflanzenfigur.

Italiano :

Un gioco sensoriale coinvolgente in cui mangiare è sinonimo di salute, scoperta, piacere, divertimento e cittadinanza.

Durata: 1 ora, incluso un laboratorio per creare un personaggio vegetale.

Espanol :

Un juego sensorial inmersivo donde comer es sinónimo de salud, descubrimiento, placer, diversión y ciudadanía.

Duración: 1 hora, incluido un taller para crear un personaje vegetal.

