VES 2025 VENDANGES EN FÊTE SPECTACLE 5 FRUITS ET LÉGUMES SUR SCÈNE Limoux
VES 2025 VENDANGES EN FÊTE SPECTACLE 5 FRUITS ET LÉGUMES SUR SCÈNE Limoux dimanche 19 octobre 2025.
9 Allée des Marronniers Limoux Aude
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Une pièce de théâtre sensorielle immersive où se nourrir rime avec santé, découverte, plaisir, jeu et citoyenneté.
Durée 1 h avec atelier création personnage végétal.
9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26
English :
An immersive sensory play where eating is synonymous with health, discovery, pleasure, play and citizenship.
Duration: 1 h, including a workshop to create a plant character.
German :
Ein immersives, sensorisches Theaterstück, in dem sich Ernährung auf Gesundheit, Entdeckung, Vergnügen, Spiel und Bürgersinn reimt.
Dauer 1 Std. mit Workshop zur Erstellung einer Pflanzenfigur.
Italiano :
Un gioco sensoriale coinvolgente in cui mangiare è sinonimo di salute, scoperta, piacere, divertimento e cittadinanza.
Durata: 1 ora, incluso un laboratorio per creare un personaggio vegetale.
Espanol :
Un juego sensorial inmersivo donde comer es sinónimo de salud, descubrimiento, placer, diversión y ciudadanía.
Duración: 1 hora, incluido un taller para crear un personaje vegetal.
