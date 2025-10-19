VES 2025 VENDANGES EN FÊTE TOUT TACOT LIMOUXIN Limoux
VES 2025 VENDANGES EN FÊTE TOUT TACOT LIMOUXIN Limoux dimanche 19 octobre 2025.
VES 2025 VENDANGES EN FÊTE TOUT TACOT LIMOUXIN
Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19 13:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Une exposition de voitures anciennes qui fera revivre la légende des belles mécaniques, Un moment de partage pour admirer des modèles d’exception.
.
Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26
English :
An exhibition of vintage cars that will bring back to life the legends of mechanical beauty, a moment of sharing to admire exceptional models.
German :
Eine Ausstellung von Oldtimern, die die Legende der schönen Mechanik wieder aufleben lässt.
Italiano :
Una mostra di auto d’epoca che riporterà in vita le leggende della bellezza meccanica, e un’occasione per ammirare alcuni modelli eccezionali.
Espanol :
Una exposición de coches clásicos que revivirá las leyendas de la belleza mecánica, y la oportunidad de admirar algunos modelos excepcionales.
L’événement VES 2025 VENDANGES EN FÊTE TOUT TACOT LIMOUXIN Limoux a été mis à jour le 2025-09-18 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin