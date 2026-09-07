VES 2026 – L’AUDE SENSARTIONNELLE À L’AUDÉON boulevard de la Promenade Lagrasse
vendredi 16 octobre 2026 · boulevard de la Promenade · Lagrasse
Informations pratiques
Lagrasse
VES 2026 – L’AUDE SENSARTIONNELLE À L’AUDÉON
boulevard de la Promenade La cour des saveurs, Lagrasse Aude
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Les collections de Vignobles en Scènes !
L’Audéon, le nouveau restaurant situé à Lagrasse, dans la cours des saveurs, vous propose une soirée mêlant tous les plaisirs liés aux cinq sens !
Dégustez, sentez, touchez, admirez, écoutez… tous vos sens seront sollicités par différents stands et ateliers.
En plus d’un dîner aux saveurs locales, vous pourrez vous essayer à la peinture sur céramique au travers d’un atelier.
Vous découvrirez également les créations de la marque « Audette » de Delphine Sudre et Pascal Boursier mais aussi les boissons de Kina Karo et les vinaigres de Cyril Codina.
Réservation recommandée. .
boulevard de la Promenade La cour des saveurs, Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 12 10 67 restaurantlaudeon@gmail.com
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English :
L’événement VES 2026 – L’AUDE SENSARTIONNELLE À L’AUDÉON Lagrasse a été mis à jour le 2026-09-07 par 11 – OT Corbières-Minervois
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