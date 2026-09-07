VES 2026 – L’AUDE SENSARTIONNELLE À L’AUDÉON boulevard de la Promenade Lagrasse

Informations pratiques

Lagrasse

VES 2026 – L’AUDE SENSARTIONNELLE À L’AUDÉON

boulevard de la Promenade La cour des saveurs, Lagrasse Aude

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Les collections de Vignobles en Scènes !

L’Audéon, le nouveau restaurant situé à Lagrasse, dans la cours des saveurs, vous propose une soirée mêlant tous les plaisirs liés aux cinq sens !

Dégustez, sentez, touchez, admirez, écoutez… tous vos sens seront sollicités par différents stands et ateliers.

En plus d’un dîner aux saveurs locales, vous pourrez vous essayer à la peinture sur céramique au travers d’un atelier.

Vous découvrirez également les créations de la marque « Audette » de Delphine Sudre et Pascal Boursier mais aussi les boissons de Kina Karo et les vinaigres de Cyril Codina.

Réservation recommandée. .

boulevard de la Promenade La cour des saveurs, Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 12 10 67 restaurantlaudeon@gmail.com

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English :

L’événement VES 2026 – L’AUDE SENSARTIONNELLE À L’AUDÉON Lagrasse a été mis à jour le 2026-09-07 par 11 – OT Corbières-Minervois