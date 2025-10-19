VES DÉJEUNER D’EXCEPTION À LA TABLE DE PIERRE CUBAT Alet-les-Bains

VES DÉJEUNER D’EXCEPTION À LA TABLE DE PIERRE CUBAT

10 rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains Aude

Début : 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-19

Organisé par l’association Alet Les deux Clochers, dans ce cadre majestueux, vivez un moment unique. Ce déjeuner vous invite à un voyage culinaire inspiré des grandes recettes de Pierre Cubat. Réservation obligatoire, places limitées.

10 rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie +33 4 68 69 93 56 accueilabbaye@aletlesbains.com

English :

Organized by the Alet Les deux Clochers association, experience a unique moment in this majestic setting. This lunch invites you on a culinary journey inspired by the great recipes of Pierre Cubat. Reservations essential, places limited.

German :

Organisiert von der Vereinigung Alet Les deux Clochers, erleben Sie in diesem majestätischen Rahmen einen einzigartigen Moment. Dieses Mittagessen lädt Sie zu einer kulinarischen Reise ein, die von den großen Rezepten von Pierre Cubat inspiriert ist. Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Alet Les deux Clochers, questo ambiente maestoso offre un’esperienza unica. Questo pranzo vi invita a un viaggio culinario ispirato alle grandi ricette di Pierre Cubat. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Organizado por la asociación Alet Les deux Clochers, este majestuoso marco ofrece una experiencia única. Este almuerzo le invita a un viaje culinario inspirado en las grandes recetas de Pierre Cubat. Imprescindible reservar, plazas limitadas.

