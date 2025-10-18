VES ENQUETE LA MYSTERIEUSE CAVE DE MR RASTOUIL Sallèles-d’Aude

3 Rue de la Cave Coopérative Sallèles-d’Aude Aude

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 11:30:00

2025-10-18

Mr Rastouil est négociant en vins sur les bords du Canal de Jonction.

La Répression des Fraudes le soupçonne de trafic. En ce jour de 1928, notre homme est allé surveiller le chargement d’une barque, c’est le moment où votre équipe s’invite dans la cave.

Les portes se referment derrière vous, l’odeur du bois et des barriques emplit l’air. Dans la pénombre, un murmure court quelqu’un — ou quelque chose — a dissimulé la vérité entre ces murs. Chaque minute compte. Suivez les pistes, assemblez les fragments d’indices, déjouez les mécanismes et gardez la tête froide le moindre faux pas peut vous faire perdre un temps précieux.

Vous avez 1 heure pour percer le mystère !

Des labyrinthes qui désorientent, une dégustation pleine de surprises pour réveiller vos sens, des jeux de logique qui mettront toute l’équipe à l’épreuve… Tout est conçu pour vous faire douter, collaborer et frissonner. Enfants comme adultes, chacun a un rôle à jouer observer, déduire, oser.

Le compte à rebours est lancé. Parviendrez-vous à remonter la piste avant que l’aiguille ne s’arrête ? Un seul moyen de le savoir entrez, enquêtez, triomphez.

Escape game tout public (enfants & adultes) — rassemblez votre équipe, et laissez-vous happer par l’ambiance unique de ce chai hors du temps. Qui sera le premier à lever le voile sur le mystère de 1928 ?

3 Rue de la Cave Coopérative Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 6 75 40 85 09 masandre0545@orange.fr

English :

Mr. Rastouil is a wine merchant on the banks of the Canal de Jonction.

The Repression des Fraudes suspects him of trafficking. On this day in 1928, our man has gone to supervise the loading of a barge, and it’s the moment when your team invites itself into the cellar.

The doors close behind you, the smell of wood and barrels fills the air. In the half-light, a murmur runs: someone or something has hidden the truth within these walls. Every minute counts. Follow the leads, piece together the clues, foil the mechanisms and keep a cool head: the slightest misstep could cost you precious time.

You’ve got 1 hour to solve the mystery!

Disorienting labyrinths, a tasting session full of surprises to awaken your senses, logic games to put the whole team to the test? Everything is designed to make you doubt, collaborate and shiver. Children and adults alike have a role to play: observe, deduce, dare.

The countdown is on. Will you be able to retrace your steps before the needle stops? Only one way to find out: enter, investigate, triumph.

Escape game for all ages (children & adults) ? gather your team and let yourself be drawn into the unique atmosphere of this timeless chai. Who will be the first to unravel the mystery of 1928?

German :

Herr Rastouil ist Weinhändler an den Ufern des Canal de Jonction.

Die Repression des Fraudes verdächtigt ihn des Schmuggels. An diesem Tag im Jahr 1928, als unser Mann die Ladung eines Bootes überwachen will, ist es an der Zeit, dass Ihr Team in den Weinkeller eindringt.

Die Türen schließen sich hinter Ihnen, der Geruch von Holz und Fässern erfüllt die Luft. In der Dunkelheit geht ein Flüstern um: Jemand oder etwas hat die Wahrheit in diesen Mauern verborgen. Jede Minute zählt. Verfolgen Sie die Spuren, fügen Sie Indizienfragmente zusammen, überlisten Sie die Mechanismen und behalten Sie einen kühlen Kopf: Jeder falsche Schritt kann Sie wertvolle Zeit kosten.

Sie haben eine Stunde Zeit, um das Geheimnis zu lüften!

Labyrinthe, die Sie verwirren, eine Verkostung voller Überraschungen, die Ihre Sinne weckt, Logikspiele, die das ganze Team auf die Probe stellen? Alles ist darauf ausgelegt, Sie zweifeln, zusammenarbeiten und erschauern zu lassen. Ob Kinder oder Erwachsene, jeder hat eine Rolle zu spielen: beobachten, schlussfolgern, wagen.

Der Countdown läuft. Können Sie die Spur zurückverfolgen, bevor der Zeiger stehen bleibt? Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden: Geh rein, untersuche, triumphiere.

Escape Game für alle Altersgruppen (Kinder und Erwachsene): Stellen Sie Ihr Team zusammen und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre dieses zeitlosen Weinkellers gefangen nehmen. Wer wird der Erste sein, der das Geheimnis von 1928 lüftet?

Italiano :

Il signor Rastouil è un commerciante di vini sulle rive del Canal de Jonction.

La Repression des Fraudes lo sospetta di traffici illeciti. In questo giorno del 1928, il nostro uomo è andato a sorvegliare il carico di una barca, ed è allora che la vostra squadra si introduce nella cantina.

Le porte si chiudono alle vostre spalle, l’odore del legno e delle botti riempie l’aria. Nella penombra si sente un sussurro: qualcuno o qualcosa ha nascosto la verità tra queste mura. Ogni minuto è importante. Seguite le piste, mettete insieme gli indizi, sventate i meccanismi e mantenete il sangue freddo: il minimo passo falso potrebbe costarvi tempo prezioso.

Avete un’ora per risolvere il mistero!

Labirinti disorientanti, degustazioni piene di sorprese per risvegliare i vostri sensi, giochi di logica che metteranno alla prova l’intera squadra? Tutto è pensato per farvi dubitare, collaborare e rabbrividire. Grandi e piccini hanno un ruolo da svolgere: osservare, dedurre, osare.

Il conto alla rovescia è iniziato. Riuscirete a ripercorrere la pista prima che la lancetta si fermi? C’è solo un modo per scoprirlo: entrare, indagare e trionfare.

Gioco di fuga per tutte le età (bambini e adulti): riunite la vostra squadra e lasciatevi coinvolgere dall’atmosfera unica di questa cantina senza tempo. Chi sarà il primo a svelare il mistero del 1928?

Espanol :

El Sr. Rastouil es un comerciante de vinos a orillas del Canal de Jonction.

La Repression des Fraudes sospecha que trafica con él. En este día de 1928, nuestro hombre ha ido a supervisar la carga de un barco, y es entonces cuando su equipo se invita a entrar en la bodega.

Las puertas se cierran a sus espaldas, el olor a madera y a barriles inunda el aire. En la penumbra, se oye un susurro: alguien -o algo- ha ocultado la verdad entre estas paredes. Cada minuto cuenta. Siga las pistas, descifre los mecanismos y mantenga la cabeza fría: el más mínimo paso en falso podría costarle un tiempo precioso.

Tienes 1 hora para resolver el misterio

Laberintos desorientadores, una degustación llena de sorpresas para despertar sus sentidos, juegos de lógica que pondrán a prueba a todo el equipo.. Todo está pensado para hacerle dudar, colaborar y estremecerse. Tanto niños como adultos tienen un papel que desempeñar: observar, deducir, atreverse.

La cuenta atrás está en marcha. ¿Serás capaz de desandar el camino antes de que la aguja se detenga? Sólo hay una forma de averiguarlo: entrar, investigar y triunfar.

Juego de escape para todas las edades (niños y adultos) ? reúne a tu equipo y déjate arrastrar por la atmósfera única de esta bodega atemporal. ¿Quién será el primero en descubrir el misterio de 1928?

