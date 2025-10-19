VES ESCAPE GAME LE SECRET DE MES PÉPÉS Pieusse

VES ESCAPE GAME LE SECRET DE MES PÉPÉS

Lieu-dit Fourn Pieusse Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Léon, Joseph, Angel et Pierre, mes Pépés , ont élaboré la recette de fabrication de la Blanquette de la famille fin des années 70. Depuis les générations se succèdent pour perpétuer cette tradition ancestrale. Mais aujourd’hui la recette a disparu. Aidez Léandre à résoudre les énigmes pour retrouver cette recette familiale!

Réservation obligatoire.

Lieu-dit Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 15 03 robert.blanquette@wanadoo.fr

English :

Léon, Joseph, Angel and Pierre, my Pépés , developed the family’s Blanquette recipe in the late 70s. Since then, successive generations have perpetuated this ancestral tradition. But today, the recipe has disappeared. Help Léandre solve the riddles to find the family recipe!

Reservations required.

German :

Léon, Joseph, Angel und Pierre, meine Pépés , entwickelten Ende der 70er Jahre das Rezept für die Herstellung der Blanquette de la famille. Seitdem haben die Generationen diese alte Tradition fortgeführt. Doch heute ist das Rezept verschwunden. Helfen Sie Léandre, die Rätsel zu lösen, um das Familienrezept wiederzufinden!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Léon, Joseph, Angel e Pierre, i miei Pépés, hanno messo a punto la ricetta della Blanquette di famiglia alla fine degli anni Settanta. Da allora, le generazioni successive hanno perpetuato questa tradizione ancestrale. Ma ora la ricetta è scomparsa. Aiutate Léandre a risolvere gli enigmi per ritrovare la ricetta di famiglia!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Léon, Joseph, Angel y Pierre, mis Pépés , desarrollaron la receta para elaborar la Blanquette familiar a finales de los años setenta. Desde entonces, las sucesivas generaciones han perpetuado esta tradición ancestral. Pero ahora la receta ha desaparecido. Ayude a Léandre a resolver los enigmas para encontrar la receta familiar

Imprescindible reservar.

