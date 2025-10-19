VES PARCOURS ENFANT À LA MAISON DES VINS Limoux

Avec Bidule et Muselet Le Secret des Bulles Magiques.

Objectif du parcours

Faire découvrir aux enfants l’univers du vin de manière ludique, pédagogique et adaptée à leur âge, sans parler d’alcool mais en abordant les aspects culturels, naturels et historiques de la région et de la viticulture.

Bidule, petit bouchon de liège espiègle, Bidule adore voyager à travers les bouteilles. Curieux et joueur, il veut tout savoir sur la fabrication des bulles de Limoux.

Muselet

Petit muselet en fil de fer, élégant et sérieux, Muselet garde les secrets du Crémant. Il est l’ami fidèle de Bidule, et adore raconter des histoires sur le passé de Limoux et ses traditions.

Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00

English :

With Bidule and Muselet: The Secret of Magic Bubbles.

Course objective:

To introduce children to the world of wine in a fun, educational and age-appropriate way, without talking about alcohol, but rather about the cultural, natural and historical aspects of the region and winegrowing.

Bidule, a mischievous little cork, loves to travel through bottles. Curious and playful, he wants to know everything there is to know about how Limoux bubbles are made.

Muselet

A small, elegant and serious wire cork, Muselet guards the secrets of Crémant. He’s Bidule’s faithful friend, and loves to tell stories about Limoux’s past and traditions.

German :

Mit Bidule und Muselet: Das Geheimnis der magischen Blasen.

Ziel des Parcours

Kindern auf spielerische, pädagogische und altersgerechte Weise die Welt des Weins näher bringen. Dabei wird nicht über Alkohol gesprochen, sondern es werden kulturelle, natürliche und historische Aspekte der Region und des Weinbaus angesprochen.

Bidule, ein kleiner schelmischer Korken, liebt es, durch die Flaschen zu reisen. Er ist neugierig und verspielt und möchte alles über die Herstellung der Blasen aus Limoux wissen.

Muselet:

Muselet ist eine kleine, elegante und seriöse Drahtmuseuse, die die Geheimnisse des Crémant hütet. Er ist Bidule’s treuer Freund und liebt es, Geschichten über die Vergangenheit von Limoux und seine Traditionen zu erzählen.

Italiano :

Con Bidule e Muselet: il segreto delle bolle magiche.

Obiettivo del tour

Introdurre i bambini al mondo del vino in modo divertente, educativo e adatto alla loro età, senza parlare di alcolici, ma affrontando invece gli aspetti culturali, naturali e storici della regione e della viticoltura.

Bidule, un piccolo tappo birichino, ama viaggiare tra le bottiglie. Curioso e giocherellone, vuole sapere tutto su come nascono le bollicine di Limoux.

Muselet

Piccolo, elegante e serio tappo a filo, Muselet custodisce i segreti del Crémant. È il fedele amico di Bidule e ama raccontare storie sul passato e sulle tradizioni di Limoux.

Espanol :

Con Bidule y Muselet: El secreto de las burbujas mágicas.

Objetivo de la gira

Introducir a los niños en el mundo del vino de forma lúdica, pedagógica y adaptada a su edad, sin hablar de alcohol, sino de los aspectos culturales, naturales e históricos de la región y de la viticultura.

A Bidule, un pequeño corcho travieso, le encanta viajar a través de las botellas. Curioso y juguetón, quiere saberlo todo sobre la fabricación de las burbujas de Limoux.

Muselet

Pequeño, elegante y serio corcho de alambre, Muselet guarda los secretos del Crémant. Es el fiel amigo de Bidule y le encanta contar historias sobre el pasado y las tradiciones de Limoux.

