VES RENCONTRE VIGNERONNES Limoux

VES RENCONTRE VIGNERONNES

VES RENCONTRE VIGNERONNES Limoux jeudi 18 septembre 2025.

VES RENCONTRE VIGNERONNES

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 11:00:00
fin : 2025-09-18 18:30:00

Date(s) :
2025-09-18

Dégustation et vente de vins par les producteurs des AOP Limoux et IGP Haute-Vallée de l’Aude. Entrée libre.
  .

11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00  accueil@limoux-aoc.com

English :

Wine tasting and sales by AOP Limoux and IGP Haute-Vallée de l’Aude producers. Free admission.

German :

Weinverkostung und -verkauf durch die Erzeuger der AOP Limoux und IGP Haute-Vallée de l’Aude. Freier Eintritt.

Italiano :

Degustazione e vendita di vini da parte dei produttori dell’AOP Limoux e dell’IGP Haute-Vallée de l’Aude. Ingresso libero.

Espanol :

Degustación y venta de vinos de productores de la AOP Limoux y de la IGP Haute-Vallée de l’Aude. Entrada gratuita.

L’événement VES RENCONTRE VIGNERONNES Limoux a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin