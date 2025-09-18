VES RENCONTRE VIGNERONNES Limoux
VES RENCONTRE VIGNERONNES Limoux jeudi 18 septembre 2025.
VES RENCONTRE VIGNERONNES
11a Allée des Marronniers Limoux Aude
Début : 2025-09-18 11:00:00
fin : 2025-09-18 18:30:00
2025-09-18
Dégustation et vente de vins par les producteurs des AOP Limoux et IGP Haute-Vallée de l’Aude. Entrée libre.
11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 accueil@limoux-aoc.com
English :
Wine tasting and sales by AOP Limoux and IGP Haute-Vallée de l’Aude producers. Free admission.
German :
Weinverkostung und -verkauf durch die Erzeuger der AOP Limoux und IGP Haute-Vallée de l’Aude. Freier Eintritt.
Italiano :
Degustazione e vendita di vini da parte dei produttori dell’AOP Limoux e dell’IGP Haute-Vallée de l’Aude. Ingresso libero.
Espanol :
Degustación y venta de vinos de productores de la AOP Limoux y de la IGP Haute-Vallée de l’Aude. Entrada gratuita.
