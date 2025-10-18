VES VIVEZ L’EXPÉRIENCE MAISON DES VINS Limoux

11 allée des marronniers Limoux Aude

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

2025-10-18

Une visite tout public

• Atelier dégustation de moûts de différents cépages

• Atelier assemblage

• Dégustations commentées des 6 Vins de l’AOP

• Dégustations commentées autour du Mauzac, “le Mauzac dans tous ses états”

Visite de la Maison des Vins:

Parcours oenotouristique Dégustation Boutique.

Public enfant 5€ Public Adulte 8€

11 allée des marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00

English :

A visit for the general public

? Must tasting workshop for different grape varieties

? Blending workshop

? Guided tastings of the 6 PDO wines

? Tastings with commentary on Mauzac, ?le Mauzac dans tous ses états?

Visit to the Maison des Vins:

Wine tour ? Wine tasting ? Wine store.

Children: 5? Adult public: 8?

German :

Ein Besuch für alle Altersgruppen

? Workshop zur Verkostung von Most verschiedener Rebsorten

? Workshop Zusammenstellung

? Kommentierte Verkostungen der 6 Weine der AOP ?

? Kommentierte Verkostungen rund um den Mauzac, ?le Mauzac dans tous ses états?

Besuch des Maison des Vins (Weinhaus):

Weintouristischer Rundgang ? Verkostung ? In der Boutique.

Für Kinder: 5? Erwachsene: 8?

Italiano :

Una visita per il grande pubblico:

? Laboratorio di degustazione di mosti di diversi vitigni

? Laboratorio di miscelazione

? Degustazioni guidate dei 6 vini DOP

? Degustazioni con commento sul Mauzac, « le Mauzac dans tous ses états »

Visita alla Maison des Vins:

Percorso enoturistico ? Degustazione di vini ? Enoteca.

Bambini: 5? Adulti: 8?

Espanol :

Una visita para el público en general

? Taller de degustación de mostos de diferentes variedades de uva

? Taller de mezcla

? Catas comentadas de los 6 vinos DOP

? Catas comentadas de Mauzac, ?le Mauzac dans tous ses états?

Visita a la Maison des Vins:

Ruta enoturística ? Degustación de vinos ? Tienda de vinos.

Niños: 5? Adultos: 8?

