Informations pratiques

Mackenheim

Vesp’After

23 rue Principale Mackenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Tarte flambée et buvette dans la cour de l’école .

23 rue Principale Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 26 26 mairie@mackenheim.fr

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English :

L’événement Vesp’After Mackenheim a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du Grand Ried