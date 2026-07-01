AGENDA · Mackenheim
Vesp’After Mackenheim
vendredi 31 juillet 2026 · Mackenheim
Informations pratiques
Mackenheim
Vesp’After
23 rue Principale Mackenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Tarte flambée et buvette dans la cour de l’école .
23 rue Principale Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 26 26 mairie@mackenheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vesp’After Mackenheim a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du Grand Ried