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AGENDA · Mackenheim

Vesp’After Mackenheim

vendredi 31 juillet 2026 · Mackenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
23 rue Principale
Ville
67390 Mackenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mackenheim

Vesp’After

23 rue Principale Mackenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Tarte flambée et buvette dans la cour de l’école   .

23 rue Principale Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 26 26  mairie@mackenheim.fr

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English :

L’événement Vesp’After Mackenheim a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du Grand Ried