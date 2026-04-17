Vespéral – Solo show d’Antoine Favre Monstrueuse Galerie (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition A l’heure où le jour décline, c’est le monde qui bascule. Les contours se troublent, les présences se transforment, et la lumière, plus fragile, semble hésiter entre révélation et effacement. Dans ces atmosphères silencieuses s’ouvre un espace où le réel vacille et où l’imaginaire affleure. Les lieux familiers deviennent étranges, les figures apparaissent puis se dérobent, et une tension sourde s’installe, diffuse. Quelque chose est sur le point d’advenir, même l’air semble frémir. « Véspéral » réunit les œuvres d’Antoine Favre qui explorent cet instant de seuil, celui du passage, du glissement, de l’entre-deux. Ni tout à fait jour, ni tout à fait nuit, comme une clé de lecture de toute sa peinture, qui emprunte autant au réel qu’aux imaginaires surréalistes, fantastiques et dystopiques. Exposition du 7 avril au 6 juin 2026 :du mardi au samedi de 11h à 19h+ Vernissage le vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h

Monstrueuse Galerie (La) Centre-ville Nantes 44000

https://www.lamonstrueusegalerie.com/



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