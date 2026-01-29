Vesprée galo écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 1 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Plongez dans la richesse du gallo

Plongez dans la richesse du gallo, langue de Haute-Bretagne, à travers des histoires, des voix et des chansons qui font vivre la mémoire du pays.

Laissez-vous guider lors d’une balade contée dans le parc,

Initiez-vous à quelques mots et expressions,

Découvrez qui était le collecteur François Duine avec Jean-Pierre Mathias, conteur de Haute-Bretagne,

Tendez l’oreille aux archives sonores collectées par les associations Dastum et Chubri.

Cet événement est organisé par Dastum, dans le cadre du festival Sevenadur.

Début : 2026-03-01T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



