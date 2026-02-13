Vesprée galo, écomusée de la Bintinais, Rennes

Vesprée galo Dimanche 1 mars, 14h00 écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Gratuit

Plongez dans la richesse du gallo, langue de Haute-Bretagne, à travers des histoires, des voix et des chansons qui font vivre la mémoire du pays.

Laissez-vous guider lors d’une balade contée dans le parc,

Initiez-vous à quelques mots et expressions,

Découvrez qui était le collecteur François Duine avec Jean-Pierre Mathias, conteur de Haute-Bretagne,

Tendez l’oreille aux archives sonores collectées par les associations Dastum et Chubri.

Cet événement est organisé par Dastum, dans le cadre du festival Sevenadur.

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Plongez dans la richesse du gallo Conférence rencontre

