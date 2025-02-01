Vestiboutique Croix Rouge Dunières

Vestiboutique Croix Rouge Dunières samedi 1 février 2025.

Vestiboutique Croix Rouge

3 Rue Traversière (derrière Carrefour Market) Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-02-01

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-02-01 2025-03-01 2025-04-05 2025-05-03 2025-06-07 2025-07-05 2025-08-02 2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06

Ouverture de la vestiboutique de la Croix Rouge de 9h à 17h non stop.

Grand choix de vêtements hommes, femmes, enfants, layettes, chaussures, jouets, bibelots à petit prix

.

3 Rue Traversière (derrière Carrefour Market) Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

The Red Cross Cloakroom is open from 9am to 5pm non-stop.

Wide choice of men’s, women’s and children’s clothes, layettes, shoes, toys, knick-knacks at low prices

German :

Die Kleiderkammer des Roten Kreuzes ist von 9 bis 17 Uhr nonstop geöffnet.

Große Auswahl an Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Babykleidung, Schuhen, Spielzeug, Nippes zu kleinen Preisen

Italiano :

Il guardaroba della Croce Rossa è aperto ininterrottamente dalle 9:00 alle 17:00.

Ampia scelta di abiti da uomo, donna e bambino, corredini, scarpe, giocattoli e soprammobili a prezzi convenienti

Espanol :

El Guardarropa de la Cruz Roja está abierto ininterrumpidamente de 9.00 a 17.00 horas.

Amplia selección de ropa de hombre, mujer y niño, canastillas, zapatos, juguetes y chucherías a precios económicos

L’événement Vestiboutique Croix Rouge Dunières a été mis à jour le 2025-01-24 par Haut Pays du Velay Tourisme