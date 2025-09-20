Vestige des enceintes romaines du III ème siècle Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble

Vestige des enceintes romaines du III ème siècle Samedi 20 septembre, 10h30 Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Isère

Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite.

Cularo ville ouverte gallo-romaine se verra dotée à la fin du III ème siècle, afin de se défendre des raids des peuplades germaniques, d’une enceinte longue de 1150m haute de 7 à 10m flanquée de trente tours semi- cylindriques et percée de deux portes, enfermant les neuf hectares de la cité. De nombreux restes de cette première enceinte de Grenoble sont encore visibles. Nous vous proposons de vous les faire découvrir. Au passage nous vous commenterons aussi les monuments historiques que nous rencontrerons…

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Canton de Grenoble 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09 51 86 27 84 http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr Ce bâtiment, dont l'histoire est originale, est un beau témoignage de l'architecture très intéressante de ce quartier ancien. Les peintures du plafond du local, que l'association Patrimoine et Développement occupe, seront présentées au public ainsi que l'histoire de ce très bel immeuble. Tram b : Notre Dame – Musée.

