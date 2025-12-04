Vestige + No Terror in The Bang Alençon

Vestige + No Terror in The Bang

La Luciole vous invite à une soirée de metal captivant, avec deux projets audacieux et puissants Vestige et No Terror in the Bang. Une plongée dans des univers sonores où intensité, émotion et mélodie se répondent.

Vestige, groupe parisien porté par Théodore Rondeau, impose sa signature dès son premier album (Janis, 2024) un mélange de post-metal, metalcore et shoegaze, mélancolique et cathartique, où chaque note reflète une émotion profonde. Entre déchirure et envol, la musique de Vestige transforme la douleur et la solitude en expérience collective, offrant une catharsis intense à l’auditeur. En live, le groupe a déjà partagé la scène avec Tesseract, Psykup ou Hypno5e, et s’est produit dans des festivals majeurs comme Hellfest ou Motocultor, en France et à l’étranger.

No Terror in the Bang explore quant à lui un univers à la croisée du metal progressif et de la bande originale de film. Entre fragilité et fureur, tensions dramatiques et montées en puissance, le groupe tisse un clair-obscur sonore qui tient en haleine. Après Éclosion et Heal (2024), la formation, menée par Alexis Damien et Sofia à la voix, déploie un son plus frontal et viscéral, alternant douceur et rage, atmosphères cinématographiques et clims dramatiques. Lauréat du FAIR 2023, le groupe a partagé la scène avec Mass Hysteria et participé à de nombreux festivals, s’affirmant comme une figure incontournable du metal moderne.

Une soirée pour se laisser emporter par des sonorités puissantes et des émotions brutes, où chaque accord et chaque montée rythmique vous immergent dans des mondes intenses et contrastés. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

