Vestiges de guerre en Forêt d’Exception® de Haguenau Haguenau

Vestiges de guerre en Forêt d’Exception® de Haguenau Haguenau samedi 30 août 2025.

Vestiges de guerre en Forêt d’Exception® de Haguenau

D344 Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

Date(s) :

2025-08-30

La forêt indivise de Haguenau recèle de nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Venez découvrir le temps d’une balade commentée les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Explorez les points d’appui de la ligne Maginot dans la forêt de Haguenau découvrez les ouvrages, leur fonctionnement et leur armement lors d’une visite guidée immersive guidée par Jacky.

Prévoyez des chaussures confortables pour cette excursion historique.

Nos amis à quatre pattes ne sont pas admis lors de nos sorties pour le bon déroulement de la sortie. .

D344 Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

The undivided forest of Haguenau is home to many relics of the Second World War. Take a guided tour and discover the forest?s past strategic and military roles!

German :

Der ungeteilte Wald von Haguenau birgt zahlreiche Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Entdecken Sie bei einem geführten Spaziergang die frühere strategische und militärische Rolle des Waldes!

Italiano :

La foresta indivisa di Haguenau ospita numerosi reperti della Seconda Guerra Mondiale. Partecipate a una passeggiata guidata e scoprite il ruolo strategico e militare svolto dalla foresta in passato!

Espanol :

El bosque indiviso de Haguenau alberga numerosas reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos en un paseo guiado y descubre el papel estratégico y militar que desempeñó el bosque en el pasado

L’événement Vestiges de guerre en Forêt d’Exception® de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau