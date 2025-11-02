Vestiges de guerre en forêt Haguenau

Vestiges de guerre en forêt

Haguenau Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-02 09:00:00

2025-11-02 11:30:00

2025-11-02

2025-11-02

Venez découvrir le temps d’une balade commentée par l’association Action Défense Nature les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt.

La Forêt Indivise de Haguenau recèle de nombreux vestiges de la Deuxième Guerre mondiale, qu’il s’agisse de blockhaus ou de casemates, de tourelles ou de chambres de coupure, d’abris ou de tranchées. Venez découvrir le temps d’une balade commentée par l’association Action Défense Nature les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt. 0 .

English :

Join Action Défense Nature for a guided walk to discover the forest?s past strategic and military roles.

German :

Entdecken Sie bei einem von der Vereinigung Action Défense Nature geführten Spaziergang die früheren strategischen und militärischen Rollen des Waldes.

Italiano :

Unitevi ad Action Défense Nature per una passeggiata guidata alla scoperta del passato strategico e militare della foresta.

Espanol :

Únase a Action Défense Nature en un paseo guiado para descubrir las funciones estratégicas y militares del bosque en el pasado.

