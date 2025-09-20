Vestiges de terre et de pierres du 18ème et du 20ème : au service d’une architecture utilitaire. Place de la croix mission Faro

Vestiges de terre et de pierres du 18ème et du 20ème : au service d’une architecture utilitaire. Place de la croix mission Faro samedi 20 septembre 2025.

Vestiges de terre et de pierres du 18ème et du 20ème : au service d’une architecture utilitaire. 20 et 21 septembre Place de la croix mission Região Geográfica Intermediária de Santarém

Réservation sur inscription. Nombre de personnes limité à 35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées et dégustation sont organisées autours de deux sites :

– Ancien Moulin à Vent de Remire-Montjoly

Partez en randonnée et découvrez l’activité agricole sucrière des anciennes habitations situées à Rémire-Montjoly.

– Ancien four à pain des sinistrés Martiniquais / 1902

Observez et découvrez l’ancien four à pain, architecture utilitaire de consommation courante, autours d’une activité culinaire et dégustation

Place de la croix mission 5 avenue du marechal de lattre de tassigny 97354 remire-montjoly Faro 68280-000 Faro Região Geográfica Intermediária de Santarém Pará [{« type »: « phone », « value »: « 0594 251180 »}]

Visites guidées et dégustation sont organisées autours de deux sites :

Commune de Remire-Montjoly