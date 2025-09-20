«Vestiges du Présent » de Sophie Blanc Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz

«Vestiges du Présent » de Sophie Blanc 20 et 21 septembre Jardin Georges Delaselle Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le cycle d’expositions « Un artiste au jardin » offre chaque année une vision contemporaine et inédite du site, en invitant un artiste à dialoguer avec le paysage et l’histoire du jardin à travers une exposition conçue spécialement pour la Villa Nast.

Pour cette édition 2025, le public est invité à découvrir « Vestiges du Présent », une création de l’artiste Sophie Blanc, qui explore les résonances entre mémoire, nature et traces du temps.

Une invitation poétique à porter un autre regard sur le Jardin Georges Delaselle et son patrimoine vivant.

Jardin Georges Delaselle 100 Penn Baz, 29253 Île-de-Batz, France Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 0298617565 https://www.facebook.com/JardinGeorgesDelaselle https://www.instagram.com/jardin.delaselle/?hl=fr;https://m.facebook.com/JardinGeorgesDelaselle/ Jardin tropical créé à la fin du XIXe siècle par Georges Delaselle dans un site où fut exhumée une nécropole de l’Age du Bronze. Restauré et agrandi dans les années 1990, ce jardin dont l’organisation spatiale et la composition végétale, d’une grande richesse botanique, associe notamment palmeraie, cacteraie, pelouse de cordylines et plantes des terres australes, compose un ensemble harmonieux qui privilégie les ambiances exotiques dans la fidélité à l’esprit romantique des origines (2 ha).

