AGENDA · Yzeure
Vétathlon des Ozières Yzeure
samedi 3 octobre 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Vétathlon des Ozières
Les Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Course solo et relais VTT, course à pied et bike and run, organisées par le Trimay.
.
Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@trimay.fr
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English :
Solo and relay mountain bike races, foot races, and bike-and-run events, organized by Trimay.
L’événement Vétathlon des Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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