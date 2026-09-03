Informations pratiques

Yzeure

Vétathlon des Ozières

Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 12:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Course solo et relais VTT, course à pied et bike and run, organisées par le Trimay.

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Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@trimay.fr

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English :

Solo and relay mountain bike races, foot races, and bike-and-run events, organized by Trimay.

L’événement Vétathlon des Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région