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AGENDA · Yzeure

Vétathlon des Ozières Yzeure

samedi 3 octobre 2026 · Yzeure

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Les Ozières
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Vétathlon des Ozières

Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Course solo et relais VTT, course à pied et bike and run, organisées par le Trimay.
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Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   contact@trimay.fr

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English :

Solo and relay mountain bike races, foot races, and bike-and-run events, organized by Trimay.

L’événement Vétathlon des Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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