Vétuste Melle

Vétuste Melle jeudi 20 novembre 2025.

Vétuste

2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Vétuste

Jeudi 20 Novembre à 21H

Café du Boulevard, Melle

Tout public

Tarif 6€

Restauration sur place

Jeune groupe de rock-noise tourangeau, Vétuste est une formation de quatre amis proposant des sonorités entre dissonances froides et braises prêtes à s’éteindre. .

2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28

English : Vétuste

German : Vétuste

Italiano :

Espanol : Vétuste

L’événement Vétuste Melle a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Pays Mellois