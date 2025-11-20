Vétuste Melle
Vétuste Melle jeudi 20 novembre 2025.
Vétuste
2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Vétuste
Jeudi 20 Novembre à 21H
Café du Boulevard, Melle
Tout public
Tarif 6€
Restauration sur place
Jeune groupe de rock-noise tourangeau, Vétuste est une formation de quatre amis proposant des sonorités entre dissonances froides et braises prêtes à s’éteindre. .
2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28
English : Vétuste
German : Vétuste
Italiano :
Espanol : Vétuste
L’événement Vétuste Melle a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Pays Mellois