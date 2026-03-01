Veuillée des Grimologues à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat
Veuillée des Grimologues à Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat vendredi 20 mars 2026.
Huelgoat Finistère
Repaire des Grimologues
Le printemps arrive et les veillées continuent !
La prochaine, et pas des moindres, n’est autre qu’une veillée sur Tolkien, le créateur de la Fantasy.
Bienvenue au TOLKIEN READING DAY ! Que nous avons la chance d’accueillir cette année.
Présentée par l’association Sur Les Terres de l’Unique.
N’oubliez pas de vous inscrire car les places sont limitées
zewitches.huelgoat@gmail.com .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31
