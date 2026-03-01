Veuillée des Grimologues à Ze Witches à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Repaire des Grimologues

Le printemps arrive et les veillées continuent !

La prochaine, et pas des moindres, n’est autre qu’une veillée sur Tolkien, le créateur de la Fantasy.

Bienvenue au TOLKIEN READING DAY ! Que nous avons la chance d’accueillir cette année.

Présentée par l’association Sur Les Terres de l’Unique.

N’oubliez pas de vous inscrire car les places sont limitées

zewitches.huelgoat@gmail.com .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

