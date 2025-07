« Veules est une île » Veules-les-Roses

« Veules est une île » Veules-les-Roses vendredi 12 septembre 2025.

« Veules est une île »

Les serres du Val Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-24

2025-09-12

Exposition de Christine Ternat aux Serres du Val, confinés à Veules en 2020 dans le cadre du festival « autour des mots etc…

Entrée libre

Entrée libre

Exposition de Christine Ternat aux Serres du Val, confinés à Veules en 2020 dans le cadre du festival « autour des mots etc…

Entrée libre .

Les serres du Val Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : « Veules est une île »

Exhibition by Christine Ternat at Les Serres du Val, confined to Veules in 2020 as part of the « autour des mots etc… » festival.

Free admission

German :

Ausstellung von Christine Ternat in den Serres du Val, confinés in Veules im Jahr 2020 im Rahmen des Festivals « autour des mots etc… ».

Freier Eintritt

Italiano :

Mostra di Christine Ternat alle Serres du Val, confinata a Veules nel 2020 nell’ambito del festival « autour des mots etc. ».

Ingresso libero

Espanol :

Exposición de Christine Ternat en las Serres du Val, confinada en Veules en 2020 en el marco del festival « autour des mots etc. ».

Entrada gratuita

