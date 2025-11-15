Veuve Ambal Dégustation et visite du site de production, Vente des Vins 2025 Veuve Ambal Montagny-lès-Beaune

Veuve Ambal Pré neuf , proche sortie autoroute 24.1 Beaune centre hospices Montagny-lès-Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Au cœur du site de production de la maison Veuve Ambal, découvrez lors de la visite les secrets de l’élaboration du Crémant de Bourgogne de la vigne à la dégustation.

Pour vos enfants, un parcours ludique et adapté a été spécialement créé.

Cette prestation comprend une visite audioguidée du site de production de la maison Veuve Ambal et une dégustation spéciale Vente des Vins de 5 Crémants de Bourgogne + 2 grands vins de Bourgogne.

Durée de la visite + dégustation 1h30 environ

Départ des visites le samedi à 10H30 -14H30 -15H30 -16H30

Départ des visites le dimanche à 10h30 14h30

Tarif adulte 11 euros

De 12 à 18 ans 6 euros

Moins de 12 ans Gratuit

Dégustation de produits maison sans alcool pour les plus jeunes.

Liste des vins (à titre indicatif, peut varier en fonction des stocks ou de vos envies)

CREMANTS DE BOURGOGNE VEUVE AMBAL

Grande cuvée sélection

Blanc de Blancs

Prestige Blanc

Prestige rosé

Cuvée Marie Ambal

GRANDS VINS DE BOURGOGNE PROSPER MAUFOUX

Blanc Rully 1er cru Grésigny 2022

Rouge Santenay .

Veuve Ambal Pré neuf , proche sortie autoroute 24.1 Beaune centre hospices Montagny-lès-Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 90 81 tourisme@veuve-ambal.com

