Veux-tu que je te lise ? Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-12-17 16:30:00

fin : 2025-12-17 17:15:00

2025-12-17

Des histoires de Noël par le groupe « Des mots pour le dire » (3 à 6 ans).

Inscription conseillée. .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

English :

Christmas stories by the « Des mots pour le dire » group (ages 3 to 6).

German :

Weihnachtsgeschichten von der Gruppe « Des mots pour le dire » (3 bis 6 Jahre).

Italiano :

Storie di Natale a cura del gruppo « Des mots pour le dire » (dai 3 ai 6 anni).

Espanol :

Cuentos de Navidad del grupo « Des mots pour le dire » (de 3 a 6 años).

