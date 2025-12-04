Vex & Beaxo Écuries de Baroja Anglet

Vex & Beaxo

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Après des années de collaboration sur scène, Vex ans Beaxo débarquent pour présenter leur album sorti en septembre Trop tard pour le futur . Le ton est donné, le DJ Vex et le rappeur/beatboxer Beaxo viennent retourner la soirée avec un show rétro-futuriste massif ! .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

