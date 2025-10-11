Vexations de Erik Satie Place Notre-Dame Cluny

Vexations de Erik Satie

Place Notre-Dame Les Mains Libres, café-galerie associatif Cluny Saône-et-Loire

Tendances Clavier prépare les 24 heures de Vexations d’Erik Satie au café-galerie associatif Les Mains Libres avec une bonne vingtaine de pianistes et organistes !

N’hésitez pas à passer entre le samedi 11 octobre 10h et le dimanche 12 octobre 10h pour découvrir ce motif hypnotique pendant que nous relevons le défi de le jouer 840 fois de suite, comme le propose Saite, sans doute avec son habituel brin d’espièglerie.

L »entrée est libre, l’ambiance sera décontractée, et la performance sera accompagnée de repas en buffet!

Si vous n’êtes pas à Cluny vous pouvez suivre Vexations gratuitement en livestream.

https://live.sla-martin-surugues.fr/Live1.html .

Place Notre-Dame Les Mains Libres, café-galerie associatif Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

