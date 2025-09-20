Vexin en Seine – Peintures de Christian Broutin Les Maisonnettes Gargenville

Vexin en Seine – Peintures de Christian Broutin Les Maisonnettes Gargenville samedi 20 septembre 2025.

Vexin en Seine – Peintures de Christian Broutin 20 et 21 septembre Les Maisonnettes Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition « Vexin en Seine » – Peintures de la Seine et du Vexin. « Christian Broutin sait, dans ses tableaux, mettre en scène un univers tout à la fois surprenant et coutumier… »(J.M. Alexandre, Président d’Arts-en-Ville).

Vernissage et intermède musical le 20 septembre à 16 h.

Les Maisonnettes 2 place Lili-Boulanger 78440 Gargenville Gargenville 78440 Yvelines Île-de-France 06 82 74 53 37 https://www.christian-broutin.fr http://www.facebook.com/AssoamisCB/ Les Maisonnettes, lieu de mémoire et de création artistique, a été labellisée Maison des Illustres en 2014. Propriété de la Ville de Gargenville (78), elle est animée par l’Association ARTS EN VILLE et accueille des concerts mais aussi des expositions de photos, peinture, etc…Christian Broutin y expose pendant les Journées européennes du patrimoine 2025 ses peintures du Vexin et de la Seine Parking difficile – co-voiturage recommandé

Journées européennes du patrimoine 2025

Arts-en-Ville et Christian Broutin