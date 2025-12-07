Vexy Xmas Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Vexy Xmas

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Au programme un mini-marché de créateur.ices pour boucler ses cadeaux de Noël et/ou se faire plaisir mais aussi des huîtres, du vin blanc, un velouté de butternut maison pour celles et ceux qui n’aiment pas les huîtres et du rocksteady par The Romanians !

.

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

English :

On the program: a mini-market of designers to complete your Christmas gifts and/or treat yourself, as well as oysters, white wine, homemade butternut velouté for those who don’t like oysters, and rocksteady by The Romanians!

L’événement Vexy Xmas Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme