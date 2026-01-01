VEYS Release & Friends La Dame de Canton Paris

VEYS taille son chemin dans un stoner rock habité, où les riffs lourds croisent des visions hallucinées et une noirceur lumineuse.

Né à Paris en 2021, le groupe sculpte ses morceaux comme des fables électriques, entre intensité brute et envolées hypnotiques.

Après un premier EP en 2024 qui a marqué les esprits, VEYS s’est lancé dans une série de concerts incandescents, des caves parisiennes aux grandes scènes indépendantes, semant une énergie cathartique à chaque passage.

Leur univers est celui des contrastes : la rage et la transe, l’ombre et l’éclat, l’humour noir et la ferveur. En 2026, le quatuor prépare un nouvel EP qui promet d’embraser encore plus fort cette quête sonore sans concession.

« Sweet and sour spicy cocktail that you won’t get tired to drink »

Le vendredi 30 janvier 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T20:30:00+02:00_2026-01-30T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/veys



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

