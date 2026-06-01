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Vézelise fête l’Agriculture Bio !, Halles, Vézelise

Vézelise fête l’Agriculture Bio !, Halles, Vézelise

Vézelise fête l’Agriculture Bio !, Halles, Vézelise dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Halles

Adresse : Vézelise 54330

Ville : 54330 Vézelise

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée libre et tout public

Vézelise fête l’Agriculture Bio ! Dimanche 7 juin, 10h00 Halles Meurthe-et-Moselle

Entrée libre et tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Au programme

10h00 Parade Bio avec : La batucada Néo Samba E Vida, le char des BIO et la tranhumance de moutons. Départ parking Probiolor côté G20 Vézelise jusqu’au centre ville.
10h00 – 17h00

  • Marché de producteurs locaux bio
  • Marché artisanal et de créateurs
  • Mini ferme bio sous les halles
  • Exposition de matériels agricoles du Village 1900 de Xaronval
  • Exposition photos Nature par « Le club photos du Saintois »
  • Présence de 10 associations sur l’environnement et l’agriculture au grenier des halles.

11h00 Portes ouvertes Probiolor, coopérative céréalière 100% bio
14h00 Concert sous les halles de nos amis « Au coin d’la rue »

Animations toute la journée

Restauration bio sur place :

  • Burger local par « Les fermiers d’ici »

  • Flamme au feu de bois par les équipes, Quoi qu’il en croûte & Boulange paysanne lorraine.

  • Les bonnes glaces d’ ô Maribelle

  • Buvette

Halles Vézelise 54330 Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Rendez-vous pour la 2ème édition de Vézelize fête l’Agriculture bio ! marché bio

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