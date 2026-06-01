Vézelise fête l’Agriculture Bio !, Halles, Vézelise
Vézelise fête l’Agriculture Bio !, Halles, Vézelise dimanche 7 juin 2026.
Vézelise fête l’Agriculture Bio ! Dimanche 7 juin, 10h00 Halles Meurthe-et-Moselle
Entrée libre et tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Au programme
10h00 Parade Bio avec : La batucada Néo Samba E Vida, le char des BIO et la tranhumance de moutons. Départ parking Probiolor côté G20 Vézelise jusqu’au centre ville.
10h00 – 17h00
- Marché de producteurs locaux bio
- Marché artisanal et de créateurs
- Mini ferme bio sous les halles
- Exposition de matériels agricoles du Village 1900 de Xaronval
- Exposition photos Nature par « Le club photos du Saintois »
- Présence de 10 associations sur l’environnement et l’agriculture au grenier des halles.
11h00 Portes ouvertes Probiolor, coopérative céréalière 100% bio
14h00 Concert sous les halles de nos amis « Au coin d’la rue »
Animations toute la journée
Restauration bio sur place :
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Burger local par « Les fermiers d’ici »
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Flamme au feu de bois par les équipes, Quoi qu’il en croûte & Boulange paysanne lorraine.
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Les bonnes glaces d’ ô Maribelle
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Buvette
Halles Vézelise 54330 Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Rendez-vous pour la 2ème édition de Vézelize fête l’Agriculture bio ! marché bio
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