Vi souvien, zistoir St Jo Le village Bougé Jeunesse Saint-Joseph

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Saint-Joseph met à l’honneur l’histoire de l’ancienne école des Sœurs, aujourd’hui occupée par le Village Bougé Jeunesse. Cette exposition retrace la vie de ce bâtiment emblématique entre 1900 et 1960, véritable témoin de l’éducation d’autrefois à Saint-Joseph.

En partenariat avec une classe de l’école Sainte-Anne, une reconstitution immersive d’une salle de classe d’époque sera organisée en amont de l’exposition. Les élèves, vêtus de costumes inspirés des années 1900-1960, vivront une matinée dans la peau d’écoliers d’autrefois à travers deux cours typiques de l’époque (français/leçon de morale et algèbre) et l’interprétation d’un chant patriotique. Cette matinée, exclusivement réservée aux élèves et enseignants participants, ne sera pas ouverte au public.L’exposition sera visible et ouverte à tous aux horaires d’ouverture du service entre septembre et décembre 2025.

Le village Bougé Jeunesse 234, rue raphael babet 97480 Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion

