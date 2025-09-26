Via Aeterna Ensemble Obsidienne 1492, un voyage musical Eglise Saint-Martin Val-Couesnon

Eglise Saint-Martin 13 place de la République Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-26 20:30:00

L’Ensemble Obsidienne vous propose son concert “1492, un voyage musical” sous la direction d’Emmanuel Bonnardot.

S’attachant à mettre en lumière les répertoires inédits et méconnus du Moyen-Âge jusqu’aux premières polyphonies de la Renaissance, l’ensemble Obsidienne se plaît à évoquer l’univers musical de Christophe Colomb, qu’il imagine embarquer pour son grand voyage accompagné des mélodies festives, rythmées et dansantes du “Cancionero del Palacio” constitué à partir de la fin du XVe siècle, jusqu’au début du XVIe, ce fameux manuscrit espagnol rassemble des compositions dans lesquelles s’expriment aussi bien l’élégance et le raffinement de la musique courtoise que la spontanéité de la chanson populaire des premières années de la Renaissance.

Réservations possibles en ligne ou à l’Office de Tourisme de Bazouges-la-Pérouse. .

