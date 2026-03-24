Via Ja Mundi Cie. Terremoto Cultural

34 bis Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Un voyage clownesque et poétique autour du monde entre humour, émotions et imprévus.

La compagnie Terremoto Cultural présente Via Ja Mundi , un spectacle de clown tout public à découvrir sous le chapiteau du cirque Le Nez dans les Étoiles. Sur scène, Farfala et Kamàlik embarquent les spectateurs dans un tour du monde imaginaire, sans itinéraire défini, où chaque obstacle devient un terrain de jeu. Porté par un duo d’artistes internationaux, ce spectacle mêle humour, poésie et regard sensible sur le monde. Une parenthèse artistique conviviale et accessible dès 3 ans, à partager en famille, avec buvette sur place. 10 .

34 bis Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 39 17 87 nezetoiles@gmail.com

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English :

A clownish, poetic journey around the world, with humor, emotion and the unexpected.

L’événement Via Ja Mundi Cie. Terremoto Cultural Bourges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BOURGES