Via Katlehong – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

Via Katlehong Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : VIA KATLEHONGCette création entend souligner les liens d’amitié et de solidarité dans les luttes des peuples opprimés au-delà des frontières et des cultures, par le biais de la danse. « Tumujuntu est un manifeste sur la complicité et le recréer ensemble » explique Paulo Azevedo, anthropologue et chorégraphe, à l’origine du projet où l’énergie vitale des danseuses et danseurs de pantsula (hip hop virtuose issu des townships) et la puissance brute des hip hopers brésiliens s’unissent pour un spectacle rare et unique. Durée 1h10Accès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13