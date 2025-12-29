VIA KATLEHONG Tamujuntu Route De Fos RN 569 Istres

VIA KATLEHONG Tamujuntu

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L'Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Découvrez une rencontre de haute volée entre l’Afrique du Sud et le Brésil dont les danses urbaines et traditionnelles ne sont pas si éloignées. Des corps puissants, un rythme survolté… cette création est une promesse d’un hymne à la joie !

Cette création entend souligner les liens d’amitié et de solidarité dans les luttes des peuples opprimés au-delà des frontières et des cultures, par le biais de la danse. Tumujuntu est un manifeste sur la complicité et le recréer ensemble explique Paulo Azevedo, anthropologue et chorégraphe, à l’origine du projet où l’énergie vitale des danseuses et danseurs de pantsula (hip hop virtuose issu des townships) et la puissance brute des hip hopers brésiliens s’unissent pour un spectacle rare et unique.

Conseillé à partir de 10 ans .

Route De Fos RN 569 L'Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 05 88 64

English :

Discover a high-flying encounter between South Africa and Brazil, where urban and traditional dances are not so far apart. Powerful bodies, an electrifying rhythm… this creation promises to be an ode to joy!

