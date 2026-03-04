Via Sensoria – Parcours sensoriel de dégustation, La Cité du Vin, Bordeaux

Via Sensoria – Parcours sensoriel de dégustation 1 avril – 1 novembre La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T11:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Du 1er avril au 1er novembre 2026

Via Sensoria est une expérience de dégustation unique et sensorielle : un parcours d’une heure à travers des pavillons sur le thème des 4 saisons, qui mêle propositions artistiques et accords boissons et saisons, tout en stimulant vos facultés gustatives. Au sein d’un petit groupe (maximum 15 personnes), accompagné par un animateur sommelier, vous dégusterez quatre vins issus du vignoble bordelais (ou des boissons sans alcool originales) spécialement associés aux univers artistiques et aux 4 saisons.

Selon l’horaire, des sessions sont proposées en français, anglais ou espagnol pour une expérience adaptée à tous.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/via-sensoria-parcours-immersif-de-degustation »}]

Une expérience de dégustation unique et sensorielle dégustation vin

DBY Photographie