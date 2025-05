VIAS EN FÊTE – Vias, 24 mai 2025 07:00, Vias.

Hérault

VIAS EN FÊTE Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Retrouvez l’ambiance festive de Vias en fête, de 14h à 23h à Vias-Plage, avec au programme animations conviviales, musique, et une course de garçons de café à ne pas manquer à 16h30 !

Avenue de la Méditerranée

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 66 65

English :

Enjoy the festive atmosphere of Vias en fête, from 2pm to 11pm at Vias-Plage, with entertainment, music and a not-to-be-missed waiters’ race at 4:30pm!

German :

Erleben Sie die festliche Atmosphäre von Vias en fête, von 14 bis 23 Uhr in Vias-Plage, mit geselligen Veranstaltungen, Musik und einem Rennen der Kellner um 16:30 Uhr, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Godetevi l’atmosfera di festa a Vias en fête, dalle 14.00 alle 23.00 a Vias-Plage, con un programma di intrattenimento, musica e un’imperdibile gara di camerieri alle 16.30!

Espanol :

Disfrute del ambiente festivo de Vias en fête, de 14:00 a 23:00 h en Vias-Plage, con un programa de animación, música y una carrera de camareros que no se puede perder a las 16:30 h

L’événement VIAS EN FÊTE Vias a été mis à jour le 2025-05-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE