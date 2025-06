VIAS EN JAZZ 29ÈME ÉDITION Vias 25 juillet 2025 07:00

Véritable rendez-vous incontournable, le Festival Vias en Jazz s’adresse aux amateurs de jazz et aux néophytes en quête de découvertes musicales.

DB Cliford, en tournée européenne, sera bien présent à Vias le vendredi 25 juillet.

Xantone Blacq Trio animera la scène le samedi 26 juillet, pour un jazz qui plaira aux amateurs les plus exigeants de la petite note bleue.

Dimanche 27 juillet, le Sétois Fred Karato et ses musiciens, accompagnés de Nelson Montfort inattendu dans ce registre, reprendront le répertoire de Brassens façon Jazzy.

Vendredi 25 juillet

– 9h 17h Les chevalets dans la rue

Concours de peinture amateurs (nombreux lots à gagner

– 18h30 Remise des prix « chevalets dans la rue

Vin d’honneur offert par la Municipalité, Salle Yvon Vieu, Place du 14 juillet

– 19h 21h Apéro Jazz

Animé par Agde Swing Orchestra, Place du 14 juillet

– 21h30 Concert DB Cliford, Place du 11 novembre

– 23h 1h Cave à Jazz animée par Doris, Square du printemps

Samedi 26 juillet :

– 11h 13h Apéro Jazz animé par Péña Colada, Place du 14 juillet

– 18h Mouclade organisée par l’association Vias en Jazz, Place du 14 juillet

– 19h 21h Apéro Jazz animé par Agde Swing Orchestra, Place du 14 juillet

– 21h30 Concert XANTONÉ BLACK TRIOP, Place du 11 Novembre

– 23h 1h Cave à Jazz animée par Péña Colada, Square du printemps

Dimanche 27 juillet

– 11h Grande messe Gospel avec le groupe LISTEN’UP église Saint Jean Baptiste

– 12h Apéro et visite de la maison du Patrimoine en partenariat avec l’association PAVID’OC, Place du 11 novembre

– 19h 21h Apéro Jazz animé par Péña Colada, Place du 14 juillet

– 21h30 Concert FRED KARATO & NELSON MONTFORT, Place du 11 novembre

– 23h 1h Cave à Jazz animée par Agde Swing Orchestra, Square du printemps

Nous vous invitons chaleureusement à suivre, au rythme de vos envies, cette escapade artistique et sensorielle où la musique nous insuffle, plus que jamais, un esprit de liberté. .

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

