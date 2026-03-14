VIATICUM, Causerie sur le voyage Salle des fêtes Sore
VIATICUM, Causerie sur le voyage Salle des fêtes Sore vendredi 20 mars 2026.
VIATICUM, Causerie sur le voyage
Salle des fêtes 130 Place de la République Sore Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Théâtre, tout public, à partir de 10 ans
Compagnie Iqonapia
Durée 1h15
Viaticum, Causerie sur le voyage est un pièce drôle et poétique, co-écrite par Nadège Taravellier et Florence Coudurier à partir d’une cinquantaine d’entretiens menés auprès de personnes de 5 à 98 ans. Deux femmes nous racontent des anecdotes de leurs périples, confidences comiques, sensibles et intimes. Tantôt conférencières, un peu dingues, elles nous expliquent l’évolution des voyages à travers les siècles ou devenant personnages atypiques sur le quai d’une gare quelque part en Russie, elles évoquent l’ailleurs, l’insolite et le poétique.
Ce spectacle questionne notre rapport au voyage et nos manières de voyager. .
Salle des fêtes 130 Place de la République Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06
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English : VIATICUM, Causerie sur le voyage
L’événement VIATICUM, Causerie sur le voyage Sore a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande