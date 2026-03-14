VIATICUM, Causerie sur le voyage Salle des fêtes Sore

VIATICUM, Causerie sur le voyage

Salle des fêtes 130 Place de la République Sore Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Théâtre, tout public, à partir de 10 ans

Compagnie Iqonapia

Durée 1h15

Viaticum, Causerie sur le voyage est un pièce drôle et poétique, co-écrite par Nadège Taravellier et Florence Coudurier à partir d’une cinquantaine d’entretiens menés auprès de personnes de 5 à 98 ans. Deux femmes nous racontent des anecdotes de leurs périples, confidences comiques, sensibles et intimes. Tantôt conférencières, un peu dingues, elles nous expliquent l’évolution des voyages à travers les siècles ou devenant personnages atypiques sur le quai d’une gare quelque part en Russie, elles évoquent l’ailleurs, l’insolite et le poétique.

Ce spectacle questionne notre rapport au voyage et nos manières de voyager. .

Salle des fêtes 130 Place de la République Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06

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English : VIATICUM, Causerie sur le voyage

L’événement VIATICUM, Causerie sur le voyage Sore a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande