VIBE OR SHAKE YOUR ASS FLEURS DU MALT Nantes

VIBE OR SHAKE YOUR ASS FLEURS DU MALT Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Line up : OKI KUBU+DJ MOUNA+ MC GIZELADesi girl amoureuse de hip-hop et de RnB, OKI KUBU propose des sets parfois sweet, parfois spicy et souvent les deux à la fois.La dj basée à Nantes navigue entre Rap, RnB, Neosoul, Bass & more…Sa selecta est toujours infusée de références à son héritage culturel indien mais aussi de multiples autres influences Global South & UK.Elle mélange beaucoup de styles musicaux différents mais n’a qu’une devise : vibe or shake your ass !Insta Oki KubuMOUNA:Mouna ???? est une DJ nouvellement arrivée dans le paysage musical nantais. Grande amatrice de hip-hop, de dancehall, d’afrobeats et de raï, elle s’est tournée très naturellement vers ces genres musicaux pour construire ses sets. Sa sélection variée est remplie de classiques et de bangers et met aussi en avant des artistes émergents, queer et/ou issus du Sud global. Curieuse et toujours à la recherche de nouveautés, Mouna ???? navigue entre toutes ses influences pour proposer des sets dansants, engageants et engagés. Insta Gizela

FLEURS DU MALT Nantes 44000