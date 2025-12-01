VIBH2O, fheel concepts Marseille 15e Arrondissement

VIBH2O, fheel concepts Marseille 15e Arrondissement jeudi 11 décembre 2025.

VIBH2O, fheel concepts

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 19h. 22 Boulevard de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Entrez dans les secrets de la création en assistant à leur sortie de résidence et échangez avec les artistes.



Fheel Concepts



Cirque aérien & art numériqueFamilles

En résidence du 1er au 11 décembre 2025



VIBH2O est un spectacle sensoriel et interactif où les émotions collectives influencent la narration en temps réel. Alliant acrobatie aérienne et nouvelles technologies, cet univers aquatique nous immerge dans une exploration à la fois personnelle et collective autour de la molécule H2O.





La compagnie



Fheel Concepts est une compagnie de spectacle vivant qui développe un cirque hybride. Sa ligne artistique intègre les arts numériques et sensoriels afin de plonger le public dans une expérience immersive non seulement visuelle, mais aussi physiquement ressentie. Outre sa principale activité de création et de diffusion de spectacles, la compagnie développe des solutions numériques innovantes pour les créateurs et les lieux artistiques, favorisant l’accessibilité à un public divers.



→ Dès 13 ans



→ 1h incluant un temps d’échange avec les artistes .

22 Boulevard de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@archaos.fr

English :

Enter into the secrets of creation by attending their residency outings, and chat with the artists.



Fheel Concepts



Aerial circus & digital art

German :

Lassen Sie sich in die Geheimnisse der Kreation einweihen, indem Sie bei der Entlassung aus dem Wohnheim dabei sind und sich mit den Künstlern austauschen.



Fheel Concepts



Luftzirkus & digitale Kunst

Italiano :

Scoprite i segreti del processo creativo partecipando alle loro residenze e parlando con gli artisti.



Concetti Fheel



Circo aereo e arte digitale

Espanol :

Conozca los secretos del proceso creativo asistiendo a sus residencias y hablando con los artistas.



Conceptos Fheel



Circo aéreo y arte digital

L'événement VIBH2O, fheel concepts Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15