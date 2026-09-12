Vibrations Rock : 5 groupes, 5 univers, une soirée Rock School Barbey Bordeaux

Informations pratiques

Le vendredi 2 octobre 2026, l’association La Sauce Qui Pique investit la Rock School Barbey pour une soirée à cinq groupes de la scène rock de Nouvelle-Aquitaine. Trois heures de live, cinq styles, aucun temps mort.

Pas de tête d’affiche, pas de première partie sacrifiée : cinq formations de la région s’enchaînent sur la même scène et le même matériel. Vous venez pour un groupe, vous repartez avec quatre découvertes.

Au programme :

20h30 Dernière Minute, fusion rock funk

21h00 Jérôme Soler Group, pop indé

21h40 Stones of Babylone, rock stoner

22h20 BlackTøng, pop rock français, présentation de l’EP Note Blanche

23h00 Adieu Valentine, rock fusion punk

Ouverture des portes à 20h, début des concerts à 20h30, fin à 23h30. Bar sur place.

Prévente 3 euros, 5 euros sur place. Billetterie : https://my.weezevent.com/vibrations-rock

Accès tram C, arrêt Gare Saint-Jean.