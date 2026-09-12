Vibrations Rock : 5 groupes, 5 univers, une soirée Rock School Barbey Bordeaux
vendredi 2 octobre 2026 · Rock School Barbey · Bordeaux
Informations pratiques
Le vendredi 2 octobre 2026, l’association La Sauce Qui Pique investit la Rock School Barbey pour une soirée à cinq groupes de la scène rock de Nouvelle-Aquitaine. Trois heures de live, cinq styles, aucun temps mort.
Pas de tête d’affiche, pas de première partie sacrifiée : cinq formations de la région s’enchaînent sur la même scène et le même matériel. Vous venez pour un groupe, vous repartez avec quatre découvertes.
Au programme :
20h30 Dernière Minute, fusion rock funk
21h00 Jérôme Soler Group, pop indé
21h40 Stones of Babylone, rock stoner
22h20 BlackTøng, pop rock français, présentation de l’EP Note Blanche
23h00 Adieu Valentine, rock fusion punk
Ouverture des portes à 20h, début des concerts à 20h30, fin à 23h30. Bar sur place.
Prévente 3 euros, 5 euros sur place. Billetterie : https://my.weezevent.com/vibrations-rock
Accès tram C, arrêt Gare Saint-Jean.
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