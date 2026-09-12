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AGENDA · Bordeaux

Vibrations Rock : 5 groupes, 5 univers, une soirée Rock School Barbey Bordeaux

vendredi 2 octobre 2026 · Rock School Barbey · Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00
Heure de fin
23:30
Lieu
Rock School Barbey
Adresse
18 cours Barbey
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Prévente 3 euros, 5 euros sur place

Le vendredi 2 octobre 2026, l’association La Sauce Qui Pique investit la Rock School Barbey pour une soirée à cinq groupes de la scène rock de Nouvelle-Aquitaine. Trois heures de live, cinq styles, aucun temps mort.

Pas de tête d’affiche, pas de première partie sacrifiée : cinq formations de la région s’enchaînent sur la même scène et le même matériel. Vous venez pour un groupe, vous repartez avec quatre découvertes.

Au programme :
20h30 Dernière Minute, fusion rock funk
21h00 Jérôme Soler Group, pop indé
21h40 Stones of Babylone, rock stoner
22h20 BlackTøng, pop rock français, présentation de l’EP Note Blanche
23h00 Adieu Valentine, rock fusion punk

Ouverture des portes à 20h, début des concerts à 20h30, fin à 23h30. Bar sur place.
Prévente 3 euros, 5 euros sur place. Billetterie : https://my.weezevent.com/vibrations-rock
Accès tram C, arrêt Gare Saint-Jean.

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