Vibrez au rythme du sport paralympique allée Raymond Mias Valence

Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
2026-03-08 2026-03-12 2026-03-14
Vivez les Jeux Paralympiques en grand grâce aux retransmissions sur écrans géants et essayez-vous aux sports paralympiques de manière ludique.
English :
Experience the Paralympic Games up close, thanks to giant screen broadcasts, and try your hand at Paralympic sports in a fun way.
