Vibrez au rythme du sport paralympique allée Raymond Mias Valence

Vibrez au rythme du sport paralympique

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-12 2026-03-14

Vivez les Jeux Paralympiques en grand grâce aux retransmissions sur écrans géants et essayez-vous aux sports paralympiques de manière ludique.

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27

English :

Experience the Paralympic Games up close, thanks to giant screen broadcasts, and try your hand at Paralympic sports in a fun way.

